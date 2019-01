Vlaams Belang blijft strijden tegen verhuis van Moskee Arrahman Bart Kerckhoven

14u56 0 Halle Vlaams Belang tekent beroep aan tegen de beslissing van het schepencollege om een vergunning af te leveren voor de omvorming van een loods tot een moskee. De partij organiseert zelfs een buurtvergadering in het gehucht Essenbeek.

De Moskee Arrahman heeft al enkele jaren verbouwingsplannen. Het gebouw langs de Nijvelsesteenweg beantwoordt niet meer aan de behoeften van de gemeenschap en daarom wil de vzw in Essenbeek nu een loods verbouwen tot een moskee. Eind vorig jaar verleende het schepencollege een vergunning voor die bestemmingswijziging onder voorwaarden. Zo moesten er voldoende nooduitgangen voorzien worden aan het gebouw dat zich ook langs de Nijvelsesteenweg bevindt.

Vlaams Belang riep toen al op om tijdens het openbaar onderzoek bezwaar in te dienen en kondigt aan om in beroep te gaan tegen de beslissing van het schepencollege. Volgens Vlaams Belang-gemeenteraadslid Andre Gorgon zal de partij zich blijven verzetten tegen de verhuis. ““Deze moskee is een slag in het gezicht van de Hallenaren die het Vlaams karakter van onze stad willen bewaren”, zegt Gorgon. “Halle mag geen verlengstuk worden van Anderlecht. Wij zullen alle juridische middelen aanwenden om de uitbouw van deze megamoskee een halt toe te roepen.” De partij organiseert woensdagavond een buurtvergadering in café ’t Oud Kasteel. Tijdens het openbaar onderzoek dienden 160 mensen bezwaar in tegen de plannen.