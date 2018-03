Vingerafdrukken dwingen inbreker niet tot bekentenissen 27 maart 2018

03u14 0 Halle Een man uit Lebbeke moest zich in de rechtbank verantwoorden voor een inbraak in een chalet. Daar riskeert hij achttien maanden cel voor.

De man drong een chalet in Halle binnen, nabij de wielerpiste. Hij ging er aan de haal met enkele fietsonderdelen. Maar voorzichtig kon je hem niet noemen. De speurders troffen immers duidelijke vingerafdrukken aan die van hem afkomstig waren. En toch bleef de man ontkennen. "Ik ben al zes jaar niet meer in Halle geweest", schreeuwde hij zijn onschuld uit.





Toen hij geconfronteerd werd met de gevonden vingerafdrukken, liet hij zijn fantasie de vrije loop. "Ik heb daar een klusje moeten doen voor mijn werkgever", klonk het. "Ik herinner me nog dat ik aan die chalet mijn gevoeg gedaan heb."





Vorig jaar kreeg de man nog een werkstraf voor een andere inbraak. "Hij zou het nooit meer doen, maar staat hier een jaar later al opnieuw." Uitspraak op 10 april.





(WHW)