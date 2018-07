Vince maakt viergeslacht compleet 04 juli 2018

Met de geboorte van Vince (acht maanden) is de familie Paridaens uit de Emiel Derooverlaan in Buizingen een viergeslacht rijk. Overgrootvader is François (80). Grootvader is verzekeringsmakelaar Marc (57) uit Halle en Vince groeit op met mama en papa Niels (26) in Buizingen.





(SMH)