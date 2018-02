Vijftal illegalen kan ontkomen aan politie 02 februari 2018

Een vijftal illegalen dat donderdagochtend werd aangetroffen in een vrachtwagen is kunnen ontkomen aan de politie.





Het was een trucker, die kort voor 8 uur kwam leveren bij een bedrijf in de doodlopende Noorderstraat in Lembeek, die de ontdekking deed. In de laadruimte zaten ongeveer vijf personen die onmiddellijk naar buiten werden gehaald. Vermoedelijk kropen ze woensdagochtend in de truck met het idee dat de vracht richting Engeland ging. De politie werd verwittigd, maar bij aankomst van twee patrouilles waren de vluchtelingen al gevlucht. Er werd een klopjacht op poten gezet en enkele passanten gaven aan de politie mee dat ze de groep hadden zien lopen langs het kanaal en op de treinsporen. Gezien dat laatste werd het treinverkeer ook tijdelijk vertraagd.





Uiteindelijk werd de zoektocht zonder resultaat opgegeven.