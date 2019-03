Vijf tips voor dit weekend: Lopen en wandelen voor het goede doel maar ook kindercarnaval en een mountainbiketocht Redactie

22 maart 2019

09u33 0

ESSENE: Gratis massage tijdens Solid Pharma Run

In het centrum van de Affligemse deelgemeente Essene vindt zondag de vijfde editie van de Solidpharma Run plaats. Omdat het om een jubileumeditie gaat, houden de organisatoren ook rekening met het stijgend aantal wandelaars. Voor hen werd een parcours van vier kilometer uitgestippeld langs de mooiste plekjes natuur in Essene. De wandelaars kunnen starten tussen 14 en 15 uur. Maar de blikvangers van de Solidpharma Run blijven uiteraard de loopwedstrijden. Naast de Snoepjesrun en de Kidsrun kunnen de volwassen deelnemers kiezen voor een omloop van 4, 7, 14 of 21 kilometer. De eerste wedstrijd start om 14 uur. Alle deelnemers krijgen een gratis voedingssupplement naar keuze en een gratis massage. De kinderen ontvangen een medaille. Deelnemers kunnen zich zondag inschrijven voor acht euro.

LONDERZEEL: Genieten van een feeëriek verlicht evenement

Londerzeel schittert zaterdagavond tijdens Star 2 Run. Tijdens dat sportief evenement kunnen deelnemers lopend of wandelend een parcours afleggen in een voor de gelegenheid mooi uitverlichte gemeente. Star 2 Run wordt een recreatieve combinatie van een urban trail en een night run. Het parcours is vijf kilometer lang en gaat langs en door verschillende gebouwen in het centrum van Londerzeel. Er liggen gebouwen op het parcours waar je normaal niet in kunt en de nadruk ligt vooral op het plezier. Om het spannend te houden, is de omloop voorlopig nog geheim, maar de aankomst ligt wel aan zaal ’t Centrum, waar een afterparty gepland staat. Elke deelnemer kan rekenen op een goodiebag. De organisatie is in handen van vzw A Sky Full Of Stars en de gemeente Londerzeel. De opbrengst van Star 2 Run gaat naar het Berrefonds. Dat is een vzw die ouders ondersteunt wanneer ze hun kind verliezen. De deelnemers worden in verschillende groepen ingedeeld. Meer info op askyfullofstars.be.

HALLE: Kindercarnaval en kermispret

Volgend weekend is het Carnaval Halle, maar zaterdag mogen de jongste carnavalisten al hun kostuum aantrekken voor het Kindercarnaval. In cultureel centrum ’t Vondel wordt ook de Mini Prinsenverkiezing georganiseerd. Negen jongens en drie meisjes willen Mini Prins Menzo Sluys en Mini Prinses Keyana Van Meerbeeck opvolgen. Ze moeten zich wel eerst bewijzen op het podium. Organisator Halattraction zet dit jaar de duurzaamheid extra in de kijker en dat werd ook meteen het thema van het Kindercarnaval. De kandidaatjes stappen het podium op in een gerecycleerd kostuum. De deuren van ’t Vondel gaan zaterdag open om 13.33 uur. Kaarten kosten vijf euro in voorverkoop en aan de kassa betaal je zeven euro. Kinderen kleiner dan een meter mogen er gratis in. Wie naar het Kindercarnaval komt, kan zich meteen ook uitleven op de grote Carnavalfoor. Met honderd attracties is die kermis na de Zuidfoor in Brussel de grootste van de streek. Zondag mag het nieuwe Mini Prinsenpaar de foor officieel openen vanaf 14.33 uur.

LENNIK: Mountainbiken in het Pajottenland

Mountainbikers halen hun hart op, want nu Koning Winter stilaan het land verlaat, mag de mountainbike weer van stal gehaald worden. Op zondag organiseert voetbalclub KFC Lennik samen met het gemeentebestuur van Lennik voor de zestiende keer de Prinsbike. Vertrekken kan tussen 8 en 10.30 uur aan de sporthal Jo Baetens in de Alfred Algoetstraat. De deelnemers kunnen kiezen tussen 25, 35 of 45 kilometer. De inschrijving bedraagt vijf euro en drie euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. De bevoorrading, het gebruik van douches en een afspuitplaats voor fietsen zijn inbegrepen. In het glooiende Pajottenland krijg je typische Lennikse kuitenbijters onder de wielen geschoven met prachtige heuvelkammen en vergezichten. Er staat onder andere een passage langs het Kasteel van Gaasbeek op het programma.

GALMAARDEN: Bierfestival voor het goede doel

De vereniging ‘De Kromme Gedong’ organiseert zaterdag een benefietactie ‘De Gedong goes Krom’ in het Baljuwhuis in Galmaarden. De bedoeling van de avond is geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Dit jaar zal het al voor de achtste keer zijn dat de mensen van De Kromme Gedong aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker meedoen. Deze vierdaagse fietstocht door Vlaanderen vindt plaats in het Hemelvaartweekend van 30 mei. “Wij willen ook dit jaar opnieuw met drie ploegen aan de start komen, maar om dit te doen, moeten we eerst vijftienduizend euro inzamelen”, vertelt Jo Stalpaert. Ze hebben dit jaar gekozen voor een nieuw concept en organiseren een bierfestival, waar je speciale bieren kunt proeven, gecombineerd met hapjes en dit alles in een gezellig kader met live muziek en dans. Op het podium staan onder andere Lampadeir, balletgroep Feniks, Lady and The Cavemen en The Bent Bar Band. Het festival start om 20 uur.