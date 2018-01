Vijf CD&V-mandatarissen opnieuw op de lijst 20 januari 2018

02u27 0 Halle CD&V Halle heeft bekendgemaakt welke mandatarissen in oktober aan de verkiezingen zullen deelnemen.

Nicky Van Acker, vrouw van burgemeester en lijsttrekker Dirk Pieters, zal de lijst duwen. Zij is al sinds 1995 actief in de lokale politiek. Ze was gemeenteraadslid en is intussen al jaren lid van de OCMW-raad.





Ook OCMW-voorzitter Christophe Merckx komt opnieuw op. Hij zetelde sinds 1995 onafgebroken in de gemeenteraad, voor hij OCMW-voorzitter werd. In de voorbije legislatuur volgde Merckx ook kort Michel Bellemans op als schepen van Sport en Patrimonium, nadat Bellemans in 2015 overleed. Merckx krijgt de vijfde plaats.





Voorts zullen ook gemeenteraadsleden Anne Mattot, Frans Dereymaeker en Jacqueline Muyldermans opnieuw deelnemen aan de verkiezingen. Guy Nechelput, sinds 2001 schepen en onder meer bevoegd voor Communicatie en Welzijn, zal niet meer deelnemen. Een keuze die ook fractieleider Marc Devillé en OCMW-raadslid Freddy Busselot maakten. Zij zullen wel achter de schermen actief blijven en de campagne mee in goede banen leiden. (BKH)