Vier inbrekers opgepakt: jongste amper 14 Tom Vierendeels

28 januari 2018

17u39 0 Halle De lokale politiezone Zennevallei heeft zaterdagavond rond 19.25 uur bij een alcoholcontrole vier inbrekers per toeval kunnen arresteren.

De agenten stelden zich zaterdagavond onder meer op ter hoogte van de Ziekenhuislaan in Halle en de rotonde op de Bergensteenweg, al is het niet duidelijk waar de arrestatie exact gebeurde.

Toen de agenten de wagen aan de kant zette werd er overgegaan tot een controle van het voertuig en de vier inzittenden. Daarbij werden onder andere juwelen en inbrekersmateriaal aangetroffen. De vier konden ook geen zinnige uitleg geven op de vraag wat ze daar deden en wat die spullen in hun wagen deden. Het gaat om Roma's van 14, 17, 19 en 20 jaar, die verklaarden zich in de omgeving van Charleroi op te houden.

Link met inbraak Sint-Pieters-Leeuw

Ze werden gearresteerd en onderzoek wees snel uit dat een deel van de juwelen gelinkt kon worden aan een inbraak die een half uur eerder in Sint-Pieters-Leeuw werd gepleegd. De herkomst van de overige buit wordt nog verder onderzocht. Het parket Halle-Vilvoorde vroeg voor de twee minderjarigen de plaatsing in een gesloten instelling en de aanhouding voor de twee meerderjarigen. Of de onderzoeksrechter en jeugdrechter daar op ingingen is niet duidelijk