Vier gemeenten lanceren samen zwerfvuilactie 14 maart 2018

De gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en Halle slaan de handen in mekaar en organiseren een intergemeentelijke zwerfvuilactie. De campagne loopt van 24 maart tot en met 22 april. Met de slogan 'Op 5 minuten proper' willen de gemeenten mensen stimuleren om zwerfvuil te ruimen.

De zwerfvuilactie van de vier gemeenten is een jaarlijkse traditie. Vorig jaar trok zamelde Halle het meeste zwerfvuil in. Dit jaar focust de organisatie zich op een schone stoep, straat en buurt. "Met de slogan 'Op 5 minuten proper' willen we de mensen duidelijk maken dat het geen moeite kost om jouw straat schoon te maken", zegt Beersels milieuschepen Veerle Leroy (Groen). "Zoveel mogelijk inwoners worden aangeschreven om zich te engageren. Het kost niet veel tijd om een buurt schoon te maken. De deelnemende gemeente zorgt daarbovenop voor handschoenen, afvaltangen en -zakken en fluovesten." Wie meedoet krijgt er, naast een propere straat, een leuk geschenkje voor terug. Daarnaast wint per gemeente een deelnemer een ballonvaart voor twee personen. Meer informatie is te vinden op de verschillende gemeentelijke websites. (MEN)