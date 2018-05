Vier blokspots openen de deuren 16 mei 2018

02u37 0 Halle Voor het tweede jaar op rij worden in onze regio vier blokspots opengesteld in de examenperiode. Studenten kunnen samen in de boeken duiken in Herne, Pepingen, Lennik en Gooik.

Het is de jongste jaren een trend: studenten die liever niet alleen in een duffe kamer achter de boeken zitten. Blokspots zijn daar het antwoord op en intussen werden alweer vier locaties geselecteerd. "Vorig jaar was het initiatief een groot succes", zegt Joos Dedoncker van de Gooikse jeugddienst. "Studenten vonden hun weg naar de blokspots, die dan ook goed vol zaten. Dit jaar gaan de deuren open van 21 mei tot 29 juni."





Net zoals in de vorige examenperiode kunnen studenten terecht in woonzorgcentrum Henri Vander Stokken in Pepingen en het Dominicanessenklooster in Herne. "In Gooik is er nog geen definitieve locatie", klinkt het. "Door problemen aan het gebouw van JH Guuk moeten we daar nog even afwachten. Ook in Lennik zoeken we een nieuwe locatie, gezien de oude pastorie van Gaasbeek niet langer beschikbaar is."





In de blokspots wordt wifi en koffie aangeboden. Meer info bij de lokale jeugddiensten. Scholieren uit Bever en Galmaarden zijn overigens ook welkom. (MEN)