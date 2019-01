VIDEO. Sneeuw levert op dit moment vooral mooie plaatjes op Bart Kerckhoven

30 januari 2019

Het is de tweede woensdag op rij dat in Halle alles wit kleurt door de sneeuw. Heel wat mensen nemen hun voorzorgen en werken van thuis uit of hebben een dagje vakantie genomen. Maar de strooidiensten van de stad Halle zijn paraat en de arbeiders reden al heel vroeg uit om te strooien. “Ze proberen de wegen zo goed mogelijk berijdbaar te houden", zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a). “En daarvoor gaan ze ver. Onze machine om op fietspaden sneeuw te ruimen is halverwege in panne gevallen en de mannen hebben dan beslist om met de hand verder te ruimen. We vragen natuurlijk begrip van alle weggebruikers maar ze doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te houden op de weg.”