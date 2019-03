VIDEO. Leerlingen De Winde trekken straat op voor het klimaat Bart Kerckhoven

15 maart 2019

09u56 10

Meer dan honderddertig kleuters en leerlingen van buurtschool De Winde trokken vrijdagochtend de straat op voor het klimaat. Tijdens hun klimaatmars stapten de kleuters door het centrum van de stad naar het stadhuis. De oudere kinderen stippelden een ander parcours uit en ruimden meteen ook het zwerfvuil in enkele straten op. De kinderen werden in het stadhuis ontvangen door burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) en zongen samen een liedje. “We organiseren de mars omdat de leerlingen er zelf om vroegen”, klinkt het bij De Winde. “De oudste kinderen bedachten slogans en maakten zelf borden. De kleuters mochten dan weer hun t-shirts versieren. Ook de jongste generatie wil het klimaat redden. Dat is de boodschap die we vandaag willen meegeven.”

Het liedje dat de kinderen zongen werd best geapprecieerd door de burgemeester: