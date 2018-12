VIDEO. Grote Markt in Halle afgesloten door stormweer Bart Kerckhoven

21 december 2018

15u59 5

De Grote Markt in Halle werd deze namiddag even afgesloten omdat een stelling op de werf aan het Historisch Stadhuis door de brandweer deels afgebroken moest worden. Door de hevige rukwinden wapperden enkele werfzeilen op het dak al alle kanten uit en omdat de stelling een paar meter boven het dak ook veel wind opving werd beslist om het hoogteteam van de brandweerzone Vlaams-Brabant West op te trommelen. De mannen braken een deel van de stelling af en omstreeks 15.30 uur werd de Grote Markt opnieuw vrijgegeven. De brandweer kreeg intussen al verschillende oproepen voor kleinere interventies die te maken hebben met het stormweer. In Halle ging ook het zeil van Halle Schaatst bijna vliegen aan de metershoge tubingbaan maar de medewerkers gingen meteen aan de slag om alles te herstellen voor de opening vanavond.