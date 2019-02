VIDEO: gestolen BMW in brand gestoken in Hondzocht Tom Vierendeels

18 februari 2019

19u36 0 Halle In de Kruiskensheide in Lembeek, een zijstraatje van de Edingensesteenweg in het Lembeekse gehucht Hondzocht, werd zondagnacht een BMW in brand gestoken. Het zou gaan om een gestolen wagen die er al sinds begin deze maand geparkeerd stond. De politie is een onderzoek gestart.

De inwoners van het smalle straatje werden rond 00.15 uur opgeschrikt door de hevige brand. “Onze dochter haar slaapkamer is aan de straatkant en ze hoorde lawaai”, zegt een buurtbewoner. “Buiten zag ze vervolgens de brandende wagen. Ze kwam ons alarmeren en belde via de 112-app de hulpdiensten. Zelf heb ik de brandblusser uit mijn wagen gehaald en probeerde de vlammen te lijf te gaan, maar dat was onbegonnen werk. Ook andere buren kwamen intussen de straat op en hielpen met hun brandblusser, terwijl anderen hun wagens weghaalden. Een voertuig bleef staan omdat we de eigenaar niet vonden. In afwachting van de komst van de brandweer haalde ik mijn tuinslang en begon onder meer die wagen nat te spuiten, terwijl ik probeerde om het vuur wat te temperen. Intussen ontploften de voorste banden van de BMW. We vreesden allemaal dat door de hitte en vlammen onze woningen beschadigd gingen raken, maar dat was gelukkig niet het geval.”

Overslag vermeden

De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse en had het vuur uiteindelijk snel onder controle. Een overslag naar de andere geparkeerde wagen en de omliggende woningen kon worden voorkomen. Anneleen Adang, woordvoerster bij de politiezone Zennevallei, bevestigt dat de politie rond 00.15 een melding kreeg voor de voertuigbrand. “De brandweer kwam ter plaatse voor de blussing van de BMW”, vervolgt ze.

Brandstichting

Uit goede bron werd vernomen dat de BMW 1-reeks er in de nacht van 2 op 3 februari werd achtergelaten en dat het om een gestolen voertuig gaat. Uit onze informatie blijkt ook dat het wel degelijk om brandstichting gaat, maar waarom er meer dan twee weken gewacht werd om dit te doen, is niet duidelijk. “Het is inderdaad vreemd dat hiermee meer dan twee weken gewacht werd”, valt in de buurt te horen. “Enkele tientallen meters verder gaat de straat over in een veldweg, dus dat zou ook al een veel logischere plaats zijn om zoiets te doen. Het is een bizarre situatie. We hielden er in ieder geval een korte nacht aan over en de kinderen vielen zelfs in slaap op school, al konden ze wel uitpakken met een straf verhaal bij hun vriendjes.” De verdachte goot een brandbaar product uit op de wielen en motorkap, en liet het goedje vervolgens ontbrandden met een lucifer. Na een gigantische steekvlam, greep het vuur razendsnel om zich heen. De man spurtte vervolgens in de richting van de steenweg. Waar en wanneer het voertuig werd gestolen, en waarvoor het werd gebruikt, is niet duidelijk. De lokale recherche van de politiezone Zennevallei is een onderzoek gestart. Voorlopig zouden in dit dossier nog geen arrestaties verricht zijn.