VIDEO/FOTO. Paterskerk wordt even indoorskatepark Bart Kerckhoven

26 december 2018

12u23 2

De Paterskerk in Halle is even omgedoopt tot een indoorskatepark en in dat unieke decor willen heel wat skaters natuurlijk wel wat nieuwe ‘tricks’ inoefenen. Vandaag kon er voor het eerst geskate worden en dat leverde meteen leuke beelden op.