VIDEO/FOTO. Achter de schermen van de grootste pensenkermis van het land Don Bosco Instituut ontvangt dit weekend bijna negenduizend bezoekers op Pensenkermis Bart Kerckhoven

20 januari 2019

12u04 0 Halle De grootste pensenkermis van het land vindt dit weekend plaats op het Don Bosco Instituut in Halle. Er worden bijna negenduizend bezoekers bediend in de grote zaal op de campus. Over drie dagen gespreid zijn alleen al een duizendtal leerkrachten en leerlingen aan de slag om de massa te bedienen. Wij gingen eens kijken achter de schermen van het evenement.

Zaterdagavond 18 uur op de campus van Don Bosco. Een uur eerder stapten al de eerste gasten de grote zaal van de school binnen. Wie een plekje wil moet nu al even aanschuiven. “Duizend mensen kunnen tegelijk eten”, legt Wim Verdeyen uit. Hij is pedagogisch directeur maar wanneer de Pensenkermis in aantocht is hij vooral een van de coördinatoren van het grootste eetfestijn van het land. “We kunnen zelfs nog meer mensen zetten maar het moet werkbaar blijven”, zegt Verdeyen. “We zitten aan de zesenvijftigste editie en hebben een draaiboek waar we elk jaar naar grijpen. En onze ervaring natuurlijk ook.”

De gasten moeten dus even geduld hebben maar zelfs in een zaal met duizend zitjes slagen ze er op Don Bosco in om iedereen vlot een tafeltje toe te wijzen. Leerkrachten lopen rond met fiches met cijfers er op. Zo kunnen ze hun collega aan het begin van de wachtrij meteen doorseinen in welke hoek er nog tafeltjes vrij zijn en voor hoeveel personen er plaats is. “Dit jaar hebben we doorschijnende plastic opgehangen aan de ingang van de zaal”, zegt Verdeyen. “Dat hebben onze leerlingen zelf gemaakt. Het is aangenamer voor de mensen die binnen stappen en tegelijk houdt het de kou buiten. Terwijl de gasten aanschuiven kunnen ze al eens in de zaal kijken.” De leerlingen blijken cruciaal voor de Pensenkermis. Want er zijn niet alleen een paar honderd personeelsleden die drie dagen shiften draaien, ook zevenhonderd leerlingen zijn opgetrommeld. “Die bieden zich vrijwillig aan”, weet Verdeyen. “Iedereen helpt hier graag mee. We hebben zelfs honderd leerlingen extra die wilden meehelpen. Maar op een evenement als dit kunnen we die extra hulp altijd gebruiken.”

Wie meehelpt kan per shift die hij of zij klopt ook bonnetjes verzamelen voor een tombola. Ook dat zal wellicht meespelen wanneer de scholieren zich opgeven maar het moet gezegd: de jongeren kloppen hun shiften met zichtbaar plezier. Het zenuwcentrum van de Pensenkermis bevindt zich naast de grote zaal. Waar normaal de leerlingen houtbewerking les volgen hebben de machines plaatsgemaakt voor verschillende ‘batterijen’ zoals Wim Verdeyen ze noemt. Er is onder andere een batterij voor de koude dranken aan de bar, een batterij waar afgewassen wordt, een batterij voor de voorgerechten en natuurlijk ook een stand waar de pensen op de borden belanden. Het krioelt er van de leerlingen maar op een of andere manier is er orde in de chaos. Wie zijn parcours afwandelt, dienblad in de hand kan niet verloren lopen want er zijn niet alleen linten gespannen, zelfs op de grond wordt soms met kleefband duidelijk gemaakt welke lijn gevolgd moet worden. Aan het einde van heel die tocht controleren twee leerkrachten nog eens of iedereen de juiste bestelling mee heeft.

De cijfers van de grootste pensenkermis van het land zijn om van te duizelen. Over drie dagen gespreid helpen er een duizendtal leerlingen en personeelsleden mee. Bijna negenduizend bezoekers zullen er gegeten hebben. Enkele jaren geleden lijstte de school op wat er tijdens de driedaagse de deur uit gaat: Zevenduizend pensen, tweeduizend kippenborsten maar ook 2,5 ton frieten, en drieduizend kaaskroketten maar ook vierhonderd kilogram groenten en drieduizend liter aan frisdranken worden er geserveerd. Geen wonder dus dat het drie dagen lang alle hens aan dek is op de campus. Zaterdagavond moest zelfs de parking even afgesloten worden omdat er zoveel volk afzakte. Het zijn niet alleen de ouders van leerlingen die vaste klant zijn op het eetfestijn, voor heel wat bezoekers is het ook een jaarlijkse reünie op hun oude school. Dat verklaart meteen de grote volkstoeloop. De opbrengst het eetfestijn gaat uiteindelijk naar de verschillende projecten op de campus.