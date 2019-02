VIDEO. Carnavalisten uit Halle en Aalst verbroederen tijdens Tagada Ajoin in Aalst Bart Kerckhoven

06 februari 2019

10u22 2

Maandagavond verzamelden een paar honderden Halse en Aalsterse carnavalisten in The New Cat op het Vredeplein in Aalst voor ‘Tagada Ajoin’. Voor het eerst verbroederden beide carnavalsteden tijdens een live-uitzending van Radio Victoria en Oilst Mjoezik. De Carnavalitis-ploeg legde vanuit Halle zelfs een bus in en behalve heel wat prinsen en prinsessen zakten ook burgemeesters Marc Snoeck (Sp.a) en Christoph D’Haese af naar The New Cat om er een ludieke dialectquiz te spelen. Gruute Met TV publiceerde dit sfeersverslag.