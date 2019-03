VIDEO. Atleten van G-Sport Pajottenland klaar om te schitteren op de Special Olympics in Abu Dhabi Bart Kerckhoven

02 maart 2019

14u33 7 Halle Tachtig atleten met een verstandelijke beperking maken zich op voor de World Games van de Special Olympics die volgende week starten in Abu Dhabi. De nationale voetbalploeg hoopt het alvast minstens even goed te doen als de Rode Duivels vorig jaar op het WK in Rusland. G-Sport Pajottenland is er sterk vertegenwoordigd in de selectie en ook de badmintondelegatie bestaat uit vooral uit Pajotse atleten.

De Special Olympics zijn de Olympische Spelen voor sporters met een verstandelijke beperking. Vanaf 8 tot 22 maart nemen zevenduizend atleten uit 190 landen met de hulp van vierduizend coaches het in verschillende sportdisciplines tegen mekaar op. De wereldspelen vinden dit keer plaats in het exotische Abu Dhabi. Het gastland wil er een topeditie van maken en spaart kosten noch moeite. Liefst twintigduizend vrijwilligers worden opgetrommeld en de openings- en slotceremonie vinden plaats een stadion met 43.000 zitjes. Het is hetzelfde stadion waar Real Madrid en andere topclubs enkele maanden geleden nog het WK voor clubs betwistten.

De Belgische delegatie bestaat uit tachtig atleten. Zowel in het voetbal als het badminton nemen de deelnemers het op in de Unified-categorieën. Dat betekent dat ook mensen zonder beperking meespelen. G-Sport Pajottenland is alvast goed vertegenwoordigd in de nationale ploeg. Miel Lippens (29) uit Dendermonde, Tjörven Vander Roost (23) en Kristof Vermeylen (21) uit Roosdaal, Bruno Bogaert (36) uit Beersel, Stan Tielemans (20) en Arne Vanguchte (24) uit Gooik zijn allemaal lid van de Pajotse sportclub. Met Bram Verbrugghe (22) uit Ardooie, Kristof Vermeylen (21) uit Steenokkerzeel, Miel Lippens (29) uit Dendermonde, Mike Watteyn (21) uit Rekkem, Arno Roesems (23) uit Asse, Britt Van De Cruys (24) uit Beerse en Daan De Block (20) uit Baardegem kregen ze versterking uit heel Vlaanderen.

In het Belgian Football Centre in Tubeke vond zaterdag de slottraining plaats van de nationale voetbalploeg voor de afreis naar Abu Dhabi. “We zijn er klaar voor”, zegt hoofdcoach Walter Tielemans uit Gooik die samen met Katia De Borchrave uit Beersel de ploeg traint. “We hebben de voorbije maanden stelselmatig opgebouwd naar de World Games. Onze ploeg speelde al verschillende wedstrijden tegen ploegen die in de reguliere competities spelen. Zo kunnen we ons spel zeker verbeteren. Deelnemen is belangrijker dan winnen maar onze atleten hopen natuurlijk op een medaille. We reizen op vrijdag 8 maart af. Eerst spelen we enkele wedstrijden en op basis van de resultaten worden we dan ingedeeld in divisies. Of een medaille haalbaar is? Dat hangt van de tegenstand af. Vier jaar geleden behaalden we met de vorige selectie een gouden medaille. We hebben ons goed voorbereid. Iedereen mag dromen.”

In het badminton levert G-Sport Pajottenland zelfs de volledige badmintondelegatie. Coach Tina Bogaert uit Beersel mag Daan De Hauwere uit Lebbeke, Sarah Vaeremans, uit Roosdaal en Ward Meremans uit Ninove coachen. “We hopen dat we af en toe onze voetballende vrienden kunnen bekijken”, zegt Tina. “We spelen op indrukwekkende locaties. Voor het badminton wordt één grote hal zelfs volledig verbouwd tot sportzaal. Het wordt een groot avontuur voor ons. Via het Host Town-programma gaan we ook de lokale cultuur ontdekken en uitstappen maken.” Abu Dhabi staat ook voor luxe en dat zullen de sporters ook geweten hebben. De voetbalploeg logeert in een vijfsterrenhotel dat ook de uitvalsbasis is van één van de plaatselijke topclubs en ook de badmintonners hebben niet te klagen met een drie sterren-residentie.

De avonturen en prestaties van de atleten kan onder andere gevolgd worden via de Facebookpagina’s Unified Football - Abu Dhabi 2019 en G-Sport Pajottenland.