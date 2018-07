Victor geniet van honderdste verjaardagsfeestje 06 juli 2018

Victor Denayer heeft zijn 100ste verjaardag gevierd. WZC Zonnig Huis zette zijn bewoner dan ook graag in de bloemetjes. Victor werd in Leeuw geboren, maar groeide door het vroegtijdig overlijden van zijn vader op in de boerderij van de familie Schelfhout. Toen Victor 10 was, ging hij naar een weeshuis in Herentals. Hij volgde een opleiding als gareel-, zadel- en schoenmaker en speelde dagelijks voetbal. Hij schopte het tot derde nationale. Via het voetbal geraakte Victor opnieuw in de Zennevallei en zo vond hij zijn vroeger opvanggezin terug. Hij hielp er op de boerderij en werkte bij Brasserie La Sapinière als gareelmaker voor de paarden. Hij trouwde met Jeannette De Trift. Voetballen, wielrennen en tuinieren zijn een passie. Zo kon hij aan de slag bij het Provinciaal Domein van Huizingen. Victor was actief als wijkmeester voor de KWB. Zijn gezin groeide met zoon Jean-Pierre (+), de kleinkinderen Dirk en Kristel en enkele achterkleinkinderen. Na verbouwingen in Ten Hove verhuisde hij naar het Zonnig huis.





