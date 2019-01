Vickà Versele wint mooie foto tijdens tentoonstelling Cameraclub Halle Bart Kerckhoven

22 januari 2019

08u42 0 Halle De Cameraclub Halle organiseerde eind vorig jaar voor de negenendertigste keer een fototentoonstelling en de traditie wil dat één bezoeker de foto die hij of zij het mooist vindt gewoon mee naar huis mag nemen.

1.131 bezoekers uit heel België zakten af naar De Oude Post in Halle. Elke bezoeker krijgt een keuzebriefje waarop de mooiste foto van het salon kan aangeduid worden. Op het einde van het salon wordt één briefje uitgeloot en de laureaat wordt door Cameraclub Halle uitgenodigd om de foto af te halen. Dit jaar is Vickà Versele uit Schaarbeek de winnares. Zij koos de foto ‘Strong while tender’ van fotograaf clublid Yves Lamote.

Dit jaar kwamen ook zes klassen uit lokale scholen richting fotografie, digitale fotobewerking en andere richtingen een lesmoment houden met fotobesprekingen over compositie, techniek, en presentatie. De Cameraclub Halle hoopt alvast iedereen bij haar volgende tentoonstelling van 18 oktober tot en met 27 oktober 2019 te verwelkomen. Intussen is er wel een voorzitterswissel gebeurd. Guido Sohie geeft de fakkel door aan Claudine Fleurus. Meer informatie over de club op www.cameraclubhalle.be.