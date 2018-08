Veteranen naar Londen voor herdenking 07 augustus 2018

De veteranen uit Halle en Lembeek hebben deelgenomen aan de plechtigheid die elk jaar aan de Cenotaaf in Londen wordt georganiseerd om de gesneuvelden uit de oorlogen te gedenken. De Cenotaaf werd in 1920 gebouwd en is voor Groot Brittannië het nationaal monument voor alle soldaten die vielen voor hun vaderland. Het defilé vindt altijd plaats in het weekend voor 21 juli en is gewijd aan de broederschap die de Belgische en Britse soldaten verbond tijdens de Eerste Wereldoorlog. Later omvatte het eerbetoon ook alle Belgen die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met Britten vochten. Ook delegaties van de veteranen van Halle en Lembeek, de afstammelingen van de Weerstand en Inlichtingendienst en de beroemde ontsnappingsroute Comète namen deel samen met de Cadetten van de Belgische en Britse defensie componenten.





(BKH)