Veroordeelde verkrachter gaat niet in beroep WHW

10 januari 2019

17u01 0 Halle Kenny D. uit Halle gaat niet in beroep tegen zijn veroordeling tot 4 jaar cel.

Deze liep hij vorige maand op omdat hij tussen 21 augustus 2016 en 28 augustus 2017 zijn toenmalige vriendin herhaaldelijk misbruikt had. Ook verkrachtte hij een tweede vrouw die na een avondje stappen in Halle op weg naar huis was. D. heeft steeds volgehouden dat de betrekkingen steeds met onderlinge toestemming gebeurd waren. Die verklaring werd door de rechtbank als volslagen ongeloofwaardig van de hand gedaan. “De verdachte heeft zijn seksuele fantasieën en handelingen opgedrongen en heeft daarbij psychisch en fysiek geweld gebruikt”, aldus de rechter in het vonnis. “De feiten zijn bijzonder ernstig en verwerpelijk. De verdachte toonde geen enkel respect voor de fysieke en psychische integriteit van zijn slachtoffers, en heeft vrouwen behandeld als objecten.”