Verkeerslichten op Nederhembrug 25 mei 2018

De verkeersregeling op Nederhem wordt aangepast. Dat komt door de opening van de nieuwe Nederhemparking deze zomer en de nieuwe Spoorwegstraat die afgewerkt wordt. Die straat moet de nieuwe verbindingsweg worden tussen de Felix Roggemanskaai en het centrum. Automobilisten worden zo langs de nieuwe parking geleid. Waar de straat op de Nederhembrug uitkomt, worden verkeerslichten geplaatst. "Een nieuwe aanslag op de mobiliteit in Halle", vindt raadslid Wim Demuylder (N-VA). "Er staan nu al lange files aan de rotonde aan het einde van de brug. De verkeerslichten zullen het probleem nog groter maken."





Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) vindt de kritiek onterecht. "Specialisten verzekeren ons dat dit de beste oplossing is", zegt hij. "Binnen enkele jaren verdwijnt ook de rotonde aan Nederhem, omdat dan een nieuwe brug aangelegd wordt in het verlengde van de straat." Door alle veranderingen zal de Jean Laroystraat binnenkort voorbehouden zijn voor wandelaars, bromfietsers, fietsers en plaatselijk verkeer.





(BKH)