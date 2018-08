Verkeerslichten centrum Lembeek worden aangepast 28 augustus 2018

02u37 0

De regeling van de verkeerslichten op het kruispunt van de Bergensesteenweg, Weerstandstraat en Prinsenbos zal in november aangepast worden. Dat liet het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer weten aan schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a). "We vragen al langer om de lichten aan te passen", zegt Servé. "'s Ochtends rijden heel wat mensen vanuit de Prinsenbos de steenweg op richting Halle maar de groenfase is te kort wanneer er iemand aanschuift om links in te slaan. Daarom rijden heel wat automobilisten om via de Mimosastraat, Krokusstraat en Eglantierstraat. Dat veroorzaakt dus sluipverkeer. Binnenkort moet het 's ochtends dus langer groen blijven voor het verkeer dat uit de Prinsenbos komt en 's avonds zal het dan weer langer groen zijn voor wie vanuit de Weerstandstraat rijdt. Dan is er net meer verkeer vanuit het centrum van Lembeek." (BKH)