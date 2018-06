Verkeerslessen in 'oud zwembad' 29 juni 2018

02u26 0 Halle Voortaan kunnen kinderen in Halle kennismaken met de verkeersregels in een nieuw verkeerspark.

Het stadsbestuur investeerde 60.000 euro in de aanleg van het park aan de sporthal Paul Bricout in Lembeek. Het is driehonderd vierkante meter groot en werd uitgebouwd op de plaats waar enkele maanden geleden het oude zwembad gesloopt werd.





"De plaats waar duizenden kinderen leerden zwemmen, wordt nu een plaats waar kinderen op een veilige manier de verkeersregels kunnen leren", zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). "De verkeersborden kunnen ook aangepast worden, zodat het boeiend blijft voor wie hier rondfietst."





Halse scholen zullen gebruik kunnen maken van het park, maar ook ouders zijn er welkom met hun kinderen.





(BKH)