Verkeershinder verwacht aan Colruyt door nationale stakingsdag

13 december 2018

De politie van de zone Zennevallei waarschuwt iedereen om morgenochtend de omgeving van de rotonde van de Edingensesteenweg en de Zinkstraat te vermijden. De kans bestaat dat actievoerders de rotonde vanaf 5 uur ’s ochtends zullen blokkeren tijdens de nationale stakingsdag. Die locatie wordt niet zomaar gekozen want het is ook de toegangsweg tot de distributiecentra van Colruyt Group. De blokkades kunnen ook nog in de namiddag tussen 13 uur en 15 uur opgetrokken worden. Het zou gaan om filterblokkades van actievoerders.