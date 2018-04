Verdronken toen ze te voet uitweg zocht 72-JARIGE REED AUTO MOGELIJK WOENSDAG AL VAST IN MOERASGEBIED WIM DE SMET & TOM VIERENDEELS

24 april 2018

02u57 0 Halle De vrouw wier levenloze lichaam zondag aangetroffen werd in het moerasgebied langs de E40 in Affligem, is om het leven gekomen in een tragisch ongeval. Het gaat om de 72-jarige Angelina D. uit Halle, die wellicht verdronken is nadat ze haar vastgereden auto verlaten had. Dat gebeurde vermoedelijk al midden vorige week.

Het waren twee mountainbikers die zondagvoormiddag de aardeweg tussen de Lombeekstraat in Affligem en de Steenvoordestraat in Ternat doorploeterden, en daar het slachtoffer aantroffen. De hulpdiensten rukten massaal uit naar de weg, die parallel loopt met de E40 richting Brussel. Hulp kon echter niet meer baten. "Uit het verslag van de wetsdokter blijkt dat het slachtoffer om het leven kwam door verdrinking in moerasgebied", liet parketwoordvoerster Carol Vercarre afgelopen weekend al weten. "Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet of betrokkenheid van anderen."





Twee keer gemist

Opmerkelijk is wel dat de politie afgelopen weekend twee keer ter plaatse ging, zonder Angelina aan te treffen. Zaterdagmiddag liep er al een eerste melding binnen over een geparkeerde wagen aan de aardeweg. Een patrouille ging er van uit dat de bestuurster haar auto vastgereden had en dat de VW Polo later nog getakeld zou worden. Maar toen enkele jongeren in de daaropvolgende nacht met hun terreinwagens een ritje langs de veldwegen maakten, zagen zij de wagen er omstreeks 1 uur nog altijd staan. "We dachten dat het om een gestolen voertuig ging dat daar gedumpt was", vertellen ze. "Daarom wilden we er ook zo snel mogelijk weg, al hebben we wel de hulpdiensten verwittigd. Voorts hebben we daar niets verdachts gezien." Opnieuw ging een patrouille ter plaatse, maar het lichaam van Angelina ontsnapte opnieuw aan het oog van de agenten.





"Rolluiken bleven dicht"

Angelina bleek de aardeweg ingereden te zijn ter hoogte van de doodlopende Lombeekstraat. Ze kwam vast te zitten ter hoogte van het moerasgebied aan de Overnellebeek. Ze probeerde te voet weg te geraken, maar toen is het helemaal fout gelopen. Mogelijk gebeurde dat woensdagavond al. "Wat ze daar deed, weten we niet", klinkt het bij haar buren. "Maar haar wagen hebben we sinds donderdag niet meer gezien. Ook de rolluiken bleven sindsdien gesloten. We dachten dat ze op reis vertrokken was. Angelina nam als lid van tal van verenigingen vaak deel aan groepsreizen. Ze volgde ook computerlessen bij het GLTT in Halle. We hebben haar altijd als onthaalmoeder gekend, tot ze enkele jaren geleden met pensioen ging. Haar overlijden heeft ons allemaal geraakt. Ze was enorm graag gezien in de buurt..."