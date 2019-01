Verdienstelijke wielerclub Buizingen Sportief gehuldigd door wielerbond Stefan Van de Weyer

24 januari 2019

08u47 0 Halle Op de jaarvergadering van Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant werd Buizingen Sportief twee keer in de hulde betrokken. Ten eerste gezien hun kwarteeuw bestaan en ten tweede omdat ze met succes het provinciale kampioenschap voor de aspiranten organiseerden.

Voorzitter, penningmeester en verantwoordelijke voor de seingevers, Peter Lanckman uit Buizingen (centraal), kwam in de bondsgebouwen in Heverlee met plezier de hulde in ontvangst nemen namens zijn club. Zelf werd hij ook gevierd met een erediploma en dit omdat hij al 25 jaar fier lid is van de provinciale wielerbond.