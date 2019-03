Verdachte gezinsdrama met ziekenwagen naar Sint-Rochuswijk gebracht: reconstructie schept geen duidelijkheid Wouter Hertogs & Tom Vierendeels

28 maart 2019

19u17 1 Halle In een appartementsgebouw in Sint-Rochus heeft donderdag een meer dan vier uur durende reconstructie plaatsgevonden van het gezinsdrama dat er vorige zomer plaatsvond. De verklaringen van de verdachte daarover stroken niet met de vaststellingen van de deskundigen, maar de reconstructie bracht geen duidelijkheid. Opmerkelijk: de verdachte werd met een ziekenwagen ter plaatse gebracht.

Kort na 10 uur arriveerde de colonne van onderzoeksrechter, advocaten, speurders en burgerlijke partijen via de Koningin Elisabethlaan in de Mouvauxstraat, het verkeersvrije pleintje tussen twee appartementsgebouwen. Opmerkelijk was de ziekenwagen in de colonne, waarmee verdachte Dirk W. (50) naar de locatie werd gebracht. Hij revalideert nog altijd na zijn sprong van de derde verdieping en kampt met een verlamming aan de voet, een verlamming die mogelijk blijvend is. Hierdoor heeft hij nood aan een rollator om zich te verplaatsen.

Verwondingen in hals

De man bracht op 31 juli vorig jaar zijn vrouw Patricia Gaillet (63) om het leven en probeerde zich nadien van het leven te beroven. Over de manier waarop hij een einde maakte aan het leven van zijn vrouw bestaat nog geen duidelijkheid. Zelf zegt hij dat hij tien seconden lang zijn vuist in haar mond stopte, maar volgens de wetsdokter is een overlijden op die manier na tien seconden onmogelijk en bovendien werden er verwondingen in de hals vastgesteld die wijzen op wurging. De reconstructie bracht geen uitsluitsel.

Het was voor de buren geen geheim dat de man met een depressie kampte, zeker nadat hij kort voor het gezinsdrama al een wanhoopspoging ondernomen had. Patricia kon dat toen verhinderen. Hij werd twee weken lang behandeld om vervolgens volgens buren veel te vroeg terug naar huis gestuurd te zijn. De man was niet gelukkig meer met zijn job bij bpost, zeker nadat hij vernomen had dat hij overgeplaatst ging worden naar een binnendienst. Mogelijk kreeg de man die 31ste juli een paniekaanval ten gevolge van zijn depressie en moest zijn vrouw het bekopen toen ze hem aanmaande om te kalmeren. Buren opperden dan weer dat hij zo wilde verhinderen dat ze hem een tweede keer zou tegenhouden.

Ruzie

Uit goede bron werd vernomen dat de speurders nog een andere piste bewandelen: die van de ziekelijk jaloerse man. Zo zou hij het niet kunnen verkroppen hebben dat zijn vrouw met andere mannen een praatje maakte, wat de avond voor het drama gebeurd zou zijn met een ruzie tot gevolg. Met die denkpiste is moord niet veraf. Dat zou een heel andere invloed hebben op een volksjury, als het tot een assisenproces komt.

Uiteindelijk was de reconstructie, waarbij de laatste uren van het koppel samen werden nagebootst, pas rond 14.30 uur volledig afgelopen. “Over het lopend onderzoek ga ik geen commentaar geven”, vertelt meester Wouter Smet, advocaat van de verdachte. “Ik kan alleen zeggen dat mijn cliënt in de mate van het mogelijke, gelet op de actuele medische toestand, alle medewerking heeft verleend tijdens de reconstructie.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.