Verdachte dood Priscilla krijgt 1 jaar cel voor bedreigen van politie WHW

18 december 2018

14u26 0 Halle Een 22-jarige man die betrokken was bij de dood van Priscilla Sergeant (14) is veroordeeld tot 1 jaar cel voor weerspannigheid en bedreigingen tegenover de politie.

A.B. kreeg het aan de stok met een agent toen hij zich op 25 oktober aanbood om enkele formaliteiten betreffende zijn bromfiets te regelen. Een hevige discussie ontspon. Op een gegeven moment richtte hij zich tot de agent met de woorden ‘Let maar op, het zal hier deze namiddag warm worden’. Bij het uitspreken van deze zin maakte hij gebaren die wezen op een vlammenzee. De man mocht toch het commissariaat verlaten, maar het parket sommeerde de politie later op de dag om de man te gaan verhoren bij zijn thuis. Daar liep het al snel uit de hand. B. was niet gediend met het bezoekje en deelde enkele schoppen uit. Ook uitte hij nieuwe bedreigingen alvorens hij gearresteerd kon worden. Nadat hij gekalmeerd was, kon hij alsnog verhoord worden. “Ach die bedreigingen. Ik was gefrustreerd en floepte het eruit. Ik wilde dat die agent echt dacht dat ik meende wat ik zei, maar ik zou het bureau nooit in brand gestoken hebben”, minimaliseerde hij de feiten. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat wat zijn zaak ook al niet ten goede kwam. De rechter gaf hem dan ook twee maanden meer dan de gevorderde celstraf van 10 maanden. “Beklaagde heeft een zeer antisociale persoonlijkheid. Het is niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met justitie”, aldus de rechter.

Zaak-Priscilla

Het bekendste dossier waarin hij al op jonge leeftijd verwikkeld raakte is het dossier rond de dood van Priscilla Sergeant. Op 25 januari zal hij zich moeten verantwoorden voor zijn rol bij de dood van het 14-jarige meisje. De 14-jarige Priscilla uit Huizingen werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden drie verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A.B. Die drie hadden het meisje urenlang gepest in de woning van D.V. en hadden nadien het lijk verborgen. D.V. werd aangehouden en de 2 minderjarigen werden door de jeugdrechter geplaatst. Pas in juni 2016 werd het gerechtelijk onderzoek afgesloten, waarna de onderzoeksrechter J. en A.B. naar de jeugdrechtbank doorverwees. Johan D.V. pleegde in januari 2017 zelfdoding, net voor hij naar de correctionele rechtbank zou doorverwezen worden.