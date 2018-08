Veertiger aangehouden voor moord FAMILIE VAN SLACHTOFFER ZAG GEZINSDRAMA NIET AANKOMEN TOM VIERENDEELS

03 augustus 2018

02u46 0 Halle De 49-jarige man die dinsdag bij een gezinsdrama zijn vrouw Patricia Gaillet (63) om het leven bracht, is door de onderzoeksrechter 'bij verstek' aangehouden voor moord. De man kon door zijn verwondingen nog niet verhoord worden. De broer van de vrouw voelt geen rancune.

D.W. bracht dinsdag zijn vrouw om het leven in hun appartement op de derde verdieping in de Mouvauxstraat. Volgens het parket Halle-Vilvoorde werd de vrouw verstikt. Hij gooide zich nadien uit het raam, maar overleefde de val.





"Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis en kon nog niet verhoord worden", verklaart Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. "De onderzoeksrechter heeft hem 'bij verstek' wel onder aanhoudingsbevel geplaatst. Over wat er zich precies heeft afgespeeld en over het motief weten we dus nog niets meer."





Wel zou D. al langer met een depressie te kampen hebben gehad en ondernam hij een maand geleden ook al een wanhoopspoging. Patricia kon hem toen net op tijd tegenhouden.





"Wat er is gebeurd, is dramatisch", zegt Luc, de broer van Patricia die afkomstig is uit Dilbeek. "Maar in ieder geval heeft het weinig of niks met hun relatie te maken. Het was een hecht koppel en zelfs het leeftijdsverschil heeft nooit problemen veroorzaakt. Ik kende D. als iemand die geen vlieg kwaad zou doen. Je ziet dus hoe onvoorspelbaar de menselijke geest is. Ik verwijt hem niks en voel zeker geen rancune tegenover hem."





Mogelijk waren er problemen op het werk. Beiden werkten ze bij Bpost. Patricia ging op pensioen en D. zat al zo'n anderhalve maand thuis. Het slachtoffer vertrouwde een buurvrouw onlangs nog toe dat D. gebukt ging onder de situatie op het werk. Zij was altijd postbode, maar D. was loketbediende. Niet gebonden aan één postkantoor, maar eerder een vliegende kracht die collega's verving.





Samen uit, samen thuis

"Samen gingen ze wel regelmatig op reis", weet Luc. "Het was geen koppel dat binnen in de zetel bleef hangen. Evenementen, wielerwedstrijden, concerten, noem maar op. Overal gingen ze samen naartoe. Het toont hoe goed ze het met elkaar konden vinden."





Ook buren merkten het koppel wel eens samen op in het stadscentrum op evenementen of zagen ze samen op skireis vertrekken. Ze noemen haar een joviale vrouw die altijd enorm beleefd was. "Een warme vrouw, met het hart op de juiste plaats."





Dat het lichaam van Patricia nog niet is vrijgegeven, valt de familie wel zwaar. "Het bemoeilijkt het rouwproces", zucht Luc. "Het maakt het ook lastig om dingen te regelen, zoals de begrafenis. Tot zover het onderzoek niet is afgelopen kunnen we er verder ook weinig over vertellen."