Veertien jaar oud en al tweede single uit 10 juli 2018

02u29 0

De Leeuwse zangeres Nina Butera mag dan nog maar veertien jaar oud zijn, ze heeft al twee singles uit. Met het nummer 'Jij' hoopt ze een groter publiek aan te spreken dan met haar debuut 'Die eerste zoen'. Samen met producer Christophe Severs en papa Luciano timmert ze verder aan haar carrière. "Nu de jaren tachtig terugkeren was het moment gekomen om mijn synthesizers van onder het stof te halen en met Nina het nummer 'Jij' te maken", legt Christophe uit. Sinds vorig jaar treedt Nina Butera al vaker solo op, maar ze gaat ook mee met het orkest van Christophe, waar zijn vrouw Liesje de eerste zangeres is. "Onze stemmen gaan goed samen, zegt Nina. "Ik zie Liesje als een grote zus die me met goede raad bijstaat." (BKH)