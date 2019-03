Vastgoedmakelaars uit Halle en Sint-Genesius-Rode deze week op pad voor Vier-programma ‘Huizenjagers’ Bart Kerckhoven

Stefanie Dubois uit Halle en Bernard Van den Heuvel uit Beersel zoeken deze week op televisiezender Vier in het programma ‘Huizenjagers’ naar geschikte woningen in de rand rond Brussel. Koppels maar ook vriendinnen moeten dit keer geholpen worden aan een huis met een goede prijs. Bernard baat al jaren het eigen kantoor ‘Pai Mai’ uit dat gevestigd is op de Zoniënwoudlaan in Sint-Genesesius-Rode. Stefanie runt dan weer met haar goede vriendin Vanessa Goossens het kantoor Q Spot aan het Bevrijdingsplein in Halle. Huizenjagers is nog te zien van tot en met donderdag elke dag om 19.45 uur op Vier. In Herberg De Zwaan in Dworp zijn ze alvast van plan om samen naar de weekfinale te kijken op donderdag 28 maart. Iedereen is er vanaf 19 uur welkom.