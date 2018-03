Vaste stek voor Land van Halle en Asse REVALIDATIECENTRUM ZOEKT SPONSORS OM NIEUWBOUW TE FINANCIEREN BART KERCKHOVEN

14 maart 2018

02u25 0 Halle Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Land van Halle en Asse zoekt sponsors om de kostprijs van het nieuwbouwproject in Halle mee te betalen. Het gebouw en de grond kosten alleen al 1,5 miljoen euro. Na 35 jaar krijgt het centrum wel eindelijk een vaste locatie.

Het CAR Land van Halle en Asse nam een paar jaar geleden haar intrek in het leegstaand klooster van Don Bosco in Sint-Pieters-Leeuw. Voordien werd er gewerkt in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria maar omdat het ziekenhuis de ruimte nodig had moest er uitgeweken worden. "Sinds 1983 zat het centrum al op vijf locaties", weet voorzitter Guy Tordeur van de raad van bestuur. "Het werd hoog tijd dat het centrum een eigen gebouw kreeg."





In het CAR worden kinderen geholpen met onder andere mentale beperkingen, ADHD, autisme en andere complexe ontwikkelingsstoornissen. "We helpen wekelijks 75 kinderen die verschillende keren per week langskomen voor therapie", zegt directrice Peggy De Brauwer. "Gemiddeld volgen ze een traject van een jaar tot twee jaar. Er is veel vraag naar onze diensten want vandaag is er zelfs een wachtlijst van een tot drie jaar voor we kinderen kunnen helpen."





De nieuwbouw langs de Ziekenhuislaan in Halle zal die wachtlijst niet oplossen maar het zal al wel comfortabeler werken worden om de kinderen te helpen.





"In de vestiging in Halle zijn een twintigtal mensen aan de slag", vertelt De Brauwer. "Dat zijn therapeuten maar ook bijvoorbeeld chauffeurs die de kinderen ophalen en nadien opnieuw naar huis brengen. Dat is ook nodig om iedereen toegang te geven tot deze hulp."





1,5 miljoen

Alleen al de grond en het gebouw van het CAR in Halle kost 1,5 miljoen euro en dan moet alles nog ingericht worden. Daarom doen de mensen van Land van Halle en Asse een oproep naar sponsors. De voorbije jaren werd zo al heel wat geld opgehaald maar er is nog steeds nood aan extra budget. "We verkopen nu symbolisch een vierkante meter muur aan 40 euro per stukje", legt De Brauwer uit. "De mensen zullen nadien hun naam op de muur in de inkomhal zien prijken. De giften zullen ook fiscaal aftrekbaar zijn. We krijgen voor een deel wel subsidies en we moeten ook al enen maar die eigen middelen die we zo verzamelen zijn wel enorm belangrijk. Het haalt onze leninglast naar beneden en we kunnen ook fondsen vrijmaken voor de inrichting van ons centrum."





Wie wil kan de bijdrage storten op BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBB1 met vermelding 128/2951/00094. Meer info op www.revahalle@skynet.be.