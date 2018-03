Vandalen viseren opnieuw kluisjes Don Bosco OOK SNOEPAUTOMAAT VERNIELD EN VIER FIETSEN GESTOLEN TOM VIERENDEELS

02u45 0 Halle Vandalen hebben voor de tweede keer dit schooljaar lelijk huis gehouden bij het technisch instituut Don Bosco Halle. De daders braken zaterdagnacht meer dan honderd lockers open, vernielden een snoepautomaat en gingen aan de haal met vier fietsen. In september gebeurde al eens hetzelfde.

Algemeen directeur Gilbert Torisaen en zijn collega's konden gisterochtend hun ogen niet geloven. "Meer dan honderd lockers werden afgelopen weekend opengebroken", vertelt hij. "Voorlopig heb ik weet van 111 kluisjes op een totaal van ongeveer 1.500. Het vandalisme - want dat is het in mijn ogen - stelden we gisterochtend vast. We hebben wel sterke vermoedens dat de daders zich zaterdagnacht kort na middernacht zijn komen uitleven. Ik kan er niet bij dat iemand met zo'n ijskoud weer niets beter te doen heeft dan dit."





De hangsloten van de lockers werden opengebroken en de inhoud werd op de grond in het rond gegooid. "En daar bleef het niet bij", gaat Torisaen verder. "Een snoepautomaat werd ingestampt en er verdwenen ook vier fietsen uit de fietsenstalling. Die konden ze mogelijk betreden met behulp van een ladder die in een lokaal op het domein werd aangetroffen. De buit is dus niet heel groot, maar de schade is aanzienlijk. Uit de kluisjes verdwenen onder andere enkele sportschoenen en een lesboek voor de Franse les. Wat zijn ze daar nu mee? Grafische rekenmachines die zo'n honderd euro kosten zijn overigens gewoon achtergelaten. Onze leerlingen zijn slim genoeg om kostbare zaken daar niet in achter te laten en al zeker niet tijdens het weekend. Het is vooral voor ons een hele hoop miserie."





Bewakingscamera's

Opmerkelijk genoeg is het dit schooljaar al de tweede keer. Eind september vorig jaar werden er nog een zestigtal lockers opengebroken. Ook toen werd er amper een buit verzameld. De school nam na dit incident, waarvan de schade intussen wel al was hersteld, extra maatregelen. "Er hangen al zo'n vijftien jaar bewakingscamera's aan de poorten", weet de directeur. "Maar ze zijn op geen enkele van die beelden te zien. Die camera's moeten ze dus wel zo goed als zeker weten hangen. Na de vorige vandalenstreek namen we het besluit om de kluisjes af te schermen met een omheining. Die staat immers open en bloot op de speelplaats onder een afdak. De omheining werd intussen geplaatst, maar ze was nog niet afgesloten. Daarnaast hebben we bijkomende bewakingscamera's aan de lockers laten plaatsen. De installatie van de software en dergelijke is nog volop aan de gang waardoor de camera's nog niet in werking waren. Of de daders dat allemaal wisten weet ik niet."





Hoeveel de schade nu of in september bedroeg kan Torisaen niet kwijt. De politie werd opnieuw verwittigd en een patrouille kwam gisterochtend de nodige vaststellingen verrichten. "Veel meer dan dat het onderzoek loopt kan ik er niet over zeggen", stelt commissaris Reinhard Beerens van de politiezone Zennevallei.