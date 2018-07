Vandalen gooien ramen chirolokalen in 04 juli 2018

02u43 0

De Lembeekse chiromeisjes van Idoena zijn het slachtoffer geworden van vandalen. Van hun lokalen in de Bondgenotenstraat werden maandagnacht twee ramen ingegooid. "Maandagavond verlieten we rond 23 uur onze lokalen en dinsdagochtend stelden we de schade vast", vertelt hoofdleidster Céline. "Het vandalisme gebeurde dus maandagnacht, misschien na afloop van de voetbalwedstrijd. Met twee stenen werden twee ramen ingegooid. De stad Halle heeft gelukkig wel onmiddellijk houten panelen geplaatst en de definitieve herstelling zal zo snel mogelijk gebeuren. Spullen die klaar stonden om mee te nemen op kamp liggen bezaaid met glasscherven, maar dat kunnen we nog opruimen." Een spoor naar de daders is er voorlopig nog niet. De politie onderzoekt de zaak. (DCFS/TVP)