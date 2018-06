Vandalen beschadigen opnieuw partijlokaal N-VA 25 juni 2018

02u35 0 Halle Vandalen hebben voor de tweede keer op korte tijd het partijlokaal van N-VA in Halle geviseerd.

Onbekenden spoten in de nacht van vrijdag op zaterdag de zin 'Wie zaait zal het oogsten' op de ramen van het gebouw op de Grote Markt. Ook de banner boven de ingang werd gestolen. De Halse N-VA-afdeling waarschuwde de politie.





"We betreuren deze laffe aanval gericht tegen onze politieke partij", zegt Benjamin Swaelens. "We zijn voor vrije meningsuiting maar daarom moet men onze gevel nog niet beschadigen." Enkele weken geleden werd de banner al eens gestolen en ook in Beersel en Gooik werd N-VA al het slachtoffer van vandalisme. De daders van de vernielingen in Halle zijn nog niet ontmaskerd. (BKH)