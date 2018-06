Vandalen bekladden monument Leopold II 09 juni 2018

In het Albertpark in Halle hebben vandalen het monument voor Koning Leopold II beklad.

De daders schreven met behulp van een spuitbus een Frans scheldwoord op het monument. "We werden op de hoogte gebracht van het vandalisme en we hebben zelf de politie ingeschakeld voor verder onderzoek", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "De graffiti zal nog verwijderd worden." Van de daders ontbreekt elk spoor.





Het is onduidelijk of het scheldwoord gericht was tegen Leopold II. Het monument werd in 1953 ingehuldigd om het koloniaal werk van de koning te herdenken. Maar net dat kolonaal werk ligt onder vuur wegens de onderdrukking van de Congolezen in die periode. (BKH)