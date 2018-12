Vanaf vrijdag kan iedereen de tubingbaan van Halle Schaatst testen Bart Kerckhoven

20 december 2018

08u12 0 Halle Dé attractie van de tiende editie van Halle Schaatst verrijst sinds woensdag op het voorplein aan de tent van de overdekte ijspiste. Organisator Halle Events opent vrijdagavond 20 december een spectaculaire tubingbaan van wel zes meter hoog.

Er staat dit jaar geen kerstchalet aan de tent van Halle Schaatst maar daar is een hele goede reden voor. De organisatoren moesten heel wat ruimte voorzien om er een grote tubingbaan neer te zetten. Op zo’n baan kan jong en oud met banden naar beneden glijden. De grote schuif-af is zes meter hoog en dertig meter lang en is een extraatje om de tiende verjaardag van het evenement te vieren. Vrijdagavond mag de kerstman de baan officieel openen om 18 uur en is er meteen ook een nocturne aan de piste die tot 22 uur duurt. De komende dagen is er ook meer animatie op en naast de piste. Op zaterdag 22 december treden bijvoorbeeld en de Halse Accordeonisten op en op zondag 23 december komt folkgroep Nogal Neig langs. Op www.halleschaatst.be is alle informatie te vinden over het evenement.