Van pilote Christiane Devleminck tot Marie Pètre van Mariaprocessie: Duiken deze straffe vrouwen ooit op in het straatbeeld? Bart Kerckhoven

27 februari 2019

16u59 0 Halle Sofie Lemaire roept de stadsbesturen in Vlaanderen op om vrouwen meer aandacht te geven in het straatbeeld. Ook in Halle hebben maar weinig vrouwen een straat naar zich genoemd gekregen. Amper drie procent van de straatnamen zijn gewijd aan vrouwen terwijl de mannen meer dan een kwart van de straten opeisen. “We hebben dat zelf ook al gemerkt”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Sp.a). “Als een nieuwe straat een naam moet krijgen zullen we zeker ook eens nadenken of er geen vrouw in aanmerking kan komen.”

In Halle werden tot nu toe negen van de 302 straten naar een vrouw vernoemd. In de Dynastiewijk is het koningshuis natuurlijk vertegenwoordigd met de Astridlaan, de Prinses Paolalaan, de Koningin Elisabethlaan, de Koningin Fabiolalaan en het Marie Henriettesquare. Vrouwelijke heiligen gaven dan weer hun naam aan de Sint-Annastraat, de Sint-Katharinavest en de Onze-Lieve-Vrouwweg. De Zuster Bernardastraat eert dan weer de zuster die ooit in de Marmitkensschool de kinderen opvoedde. De mannen zijn veel beter vertegenwoordigd als het om straatnamen gaat. Politieke gevangenen, oudstrijders, kunstenaars maar ook heel wat oud-politici kregen een straat naar hen vernoemd. “Tijdens de vorige legislatuur is ons dat ook opgevallen”, zegt burgemeester Snoeck. “Toen moesten we onder andere voor Nederhem ook heel wat nieuwe straatnamen goedkeuren. Vaak wordt er terug gegrepen naar een toponiem. We laten ons daarbij adviseren door de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring en de cultuurraad. Het is dan het schepencollege dat beslist welke straatnaam wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Op dit moment zijn er nog geen concrete dossiers maar het lijkt me zeker een goed idee om eens te bekijken waar er indien toepasselijk, een straat naar een vrouw vernoemd kan worden.”

Historicus en curator van Den Ast Peter François kan alvast enkele namen naar voor schuiven die overwogen kunnen worden. “Marie-Josée Peetroons en Mia Stoffels van de Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei stippelen momenteel een vrouwenwandeling uit in Halle”, zegt Peter. “Daarom hebben we zelf recent nog eens uitgezocht wie de belangrijke en opmerkelijke vrouwen in de Halse geschiedenis zijn. Eeuwen geleden heeft Maria van Hongarije het Onze-Lieve-Vrouwbeeld aan onze stad geschonken maar ze is hier wel nooit geweest. Recenter heb je Misia Sert, de kleindochter van Servais die heel wat invloed had in de Parijse kunst- en muziekwereld van haar tijd. Maar ook haar moeder en grootmoeder die allebei Sophie heten waren figuren die niet zomaar vergeten mogen worden.”

François denkt ook aan de dochter van schrijver Hendrik Conscience. Haar vader heeft al een straat naar zich genoemd gekregen. “Maar ook dochter Marie Conscience speelde een belangrijke rol in de letterkunde en woonde vijf jaar in Halle”, zegt François. Opvallend genoeg was het haar man Gentil Antheunis die later in Halle een straat naar zich vernoemd kreeg als dichter en componist.

In de recente geschiedenis zijn er nog twee vrouwen die de historicus aanhaalt. “Marie Pètre betekende vorige eeuw heel wat voor de Mariaprocessie”, weet François. “Ze zette zich jarenlang in voor het Mariaspel en wijdde zich aan het naaiatelier waar alle kostuums voor de processie gemaakt werden. Ook zij was een bijzonder figuur en een belangrijke vrouw in het Halse leven.”

De meest recente figuur die Peter François zich kan bedenken is Christiane Devleminck. “Devleminck was pilote en haar heel leven lang gepassioneerd door het vliegen. Ze had ontelbare vlieguren op haar naam als vrouwelijke vliegpionier”, zegt François. “Door de eeuwen heen zijn er dus inderdaad heel wat opmerkelijke vrouwen die een band hebben met de stad maar misschien soms in de vergetelheid geraakt zijn. Vandaar dat we graag meewerken aan het project van de gidsen om die vrouwen tijdens een wandeling alvast in de kijker te plaatsen.”