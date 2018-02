Van 4 jaar naar 18 maanden cel voor partnergeweld 03 februari 2018

03u21 0 Halle Een 25-jarige Brusselaar werd na verzet veroordeeld tot achttien maanden cel voor partnergeweld. Opvallend, want bij verstek had hij nog vier jaar effectief gekregen.

Sint-P.-Leeuw





De man sloeg zijn vriendin, met wie hij samenwoonde in Lembeek, herhaaldelijk. Zij verhuisde uiteindelijk naar Sint-Pieters-Leeuw, waar hij toch opnieuw bij haar introk. Daar zou hij in 2015 haar inboedel kort en klein geslagen hebben toen het opnieuw tot een ruzie gekomen was.





In de nacht van 19 op 20 maart van vorig jaar kwam het weer tot een uitbarsting. Hij wurgde het slachtoffer meermaals, maar stopte telkens net voor ze het bewustzijn zou verliezen. Hij hield er pas mee op toen hun zoontje huilend tussenbeide kwam.





De rechter sprak de man nu vrij voor de vernielingen in de woning in Sint-Pieters-Leeuw. Voor het geweld van vorig jaar werd hij wel veroordeeld. Zijn advocaat Boris Reynaerts is tevreden. "Laat ons niet vergeten dat zijn ex hem het leven zuur gemaakt heeft. Ze zit intussen ook samen met hun kind in Brazilië." (WHW)