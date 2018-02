Valentijnsconcert Brassband 03 februari 2018

Brassband Buizingen organiseert op zaterdag 10 februari al voor de 25ste keer een Valentijnsconcert. Om die jubileumeditie extra luister bij te zetten, haalt de vereniging de Welshe solist Owen Farr naar Halle. De hoornsolist kaapte in 1995 op 16-jarige leeftijd de eerste prijs weg op de 'British Open Junior Solo Championship'. Hij studeerde in 2002 af aan The Royal Northern College of Music in Manchester, en via de Tredegar Town Band en Williams Fairey Band kwam hij in 2004 als hoornsolist terecht in de Cory Band. Met die groep won hij al verschillende internationale prijzen. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij de muzikanten van de Brassband, via info@brassbandbuizingen.be, of 0498/39.59.24. Ze kosten 18 euro aan de kassa en 15 euro in voorverkoop. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen. (BKH)