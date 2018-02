Valentijnsbal 03 februari 2018

Het stadsbestuur organiseert op vrijdag 9 februari de zestiende editie van het Valentijnsbal. Hoewel dat eigenlijk voor mensen met een beperking gedaan wordt, is iedereen welkom. Plaats van afspraak is zaal Zennedal, Alsembergsesteenweg 130 in Buizingen. De toegang is gratis, drankjes worden aan democratische prijzen verkocht.





(BKH)