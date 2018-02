Valentijn in Woonzorgcentrum Zonnig Huis 16 februari 2018

02u25 0

Valentijn werd ook gevierd in het Woonzorgcentrum Zonnig Leven in Halle. De dag startte met een uitgebreide valentijnslunch voor de bewoners en hun partners. De beschermde afdeling Nura werd ingericht tot een gezellige ruimte. Aan aparte tafeltjes konden de koppels genieten van de lunch en van elkaar.





Monique fleurde het geheel op met versieringen. Sinds haar man Louis vier jaar geleden werd opgenomen op de afdeling legt Monique 2 maal per dag het traject Sint Rochus - Zonnig Leven af. In totaal schreven 10 koppels zich in voor deze valentijnslunch.





(SMH)