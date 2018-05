Vacature voor buurtrestaurant 23 mei 2018

De organisatie Sense is op zoek naar een verantwoordelijke voor het nieuwe buurtrestaurant naast cultureel centrum 't Vondel. Die persoon wordt verantwoordelijk voor alles wat er in de zaal en in de keuken gebeurt en zal leiding geven aan de mensen die er werken. Intussen wordt er verder gewerkt aan de infrastructuur. Het cultuurcafé waar het restaurant in ondergebracht wordt, moet nog wat verbouwd worden. Ten vroegste in september zullen de eerste klanten ontvangen kunnen worden. (BKH)