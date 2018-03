Vaantjesboer viert jubileum met gratis vat 10 maart 2018

In café Vaantjesboer aan de Beestenmarkt wordt er dit jaar tijdens carnaval hard gewerkt maar ook stevig gevierd want cafébaas Bruno Vandierendonck staat er al elf jaar achter de toog tijdens carnaval.





"Ik vier zelfs een dubbel jubileum want ik tap al 22 jaar pinten tijdens Carnaval Halle", zegt Bruno. "Eerst stond ik in café Ambiorix, dan in De Kelt om dan in de Vaantjesboer te starten."





Bruno en zijn personeel verkleden zich de komende dagen als Kleine Vaantjesboeren om het carnavalesk jubileum in de verf te zetten. "Het café dankt zijn naam aan het standbeeld van de Vaantjesboer voor de deur", legt Bruno uit. De cafébaas trakteert zondagochtend om 11.11 uur op een gratis vat om de verjaardag te vieren en ook de decoratie zal extra feestelijk zijn.