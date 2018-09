Vaantjesboer erelid Broederschap 03 september 2018

De Kleine Vaantjesboer is sinds zondag erelid van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Het standbeeld op de Beestenmarkt werd symbolisch in de broederschap opgenomen tijdens de kleine Weg Om waarbij het beeld van de Halse Onze-Lieve-Vrouw wordt rondgedragen in de stad. De Confrérie van de Vaantjesboer die het erfgoed van de Vaantjesboer levendig houdt is alvast tevreden dat de Kleine Vaantjesboer voortaan ook binnen de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle een plaats gekregen heeft. (BKH)