Uitstel in zaak rond dodelijk ongeval met vrachtwagen 30 januari 2018

02u38 0

De zaak rond het ongeval dat het leven eiste van de 80-jarige Rosa Wils, werd uitgesteld tot 23 april. De advocate van de betrokken trucker wil een tweede deskundige aanstellen om het dossier te onderzoeken. Politierechter Dina Van Laethem stemde in met dat verzoek. Rosa Wils overleed vorig jaar in mei nadat een trucker haar aangereden had op de parking van de Delhaize-winkel in Alsemberg.





(MEN)