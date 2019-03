Twintigtal jongeren op de vuist voor schoolpoort: politie spoort betrokkenen op TVP

02 maart 2019

10u28

Bron: Belga, Ring TV 0 Halle Aan de schoolpoort van het Heilig-Hart&College zijn vrijdagnamiddag na het einde van de lessen verschillende tieners met elkaar op de vuist gegaan. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de relschoppers al verdwenen en konden er geen vaststellingen meer gedaan worden. Intussen blijkt uit videobeelden dat de situatie ernstiger is dan gedacht.

“Nadat vrijdagnamiddag een oproep over de vechtpartij binnenliep, hebben we onmiddellijk vier ploegen gestuurd, maar toen we ter plaatse arriveerden, konden we niemand meer aantreffen. Er zijn nadien ook geen klachten binnengelopen bij de politie en we hebben geen weet van slachtoffers. Er is ook niemand opgepakt”, aldus Mark Crispel, korpschef van de lokale politie Zennevallei.

Onderzoek

Het is pas na het bekijken van videobeelden over de vechtpartij die circuleren op sociale media dat de lokale politie zaterdag besliste om de zaak nader te onderzoeken. “Ik heb gevraagd aan de jeugddienst van de politiezone om een onderzoek in te stellen. Op basis van de beelden zullen we mogelijk enkele betrokkenen kunnen identificeren”, aldus Crispel. Op de beelden is te zien hoe in eerste instantie twee jongens met elkaar op de vuist gaan. Nadien escaleert de situatie en mengen zich een twintigtal anderen. Jongens vallen op de grond, krijgen trappen en een rugzak scheurde volledig open waardoor de straat bezaaid lag met met schoolboeken en papieren. Het gevecht stopt wanneer iemand komt aangereden en begint te toeteren.

Volgens commissaris Christian Steens, woordvoerder van de politiezone Zennevallei, begon de vechtpartij met een ruzie op school tussen twee leerlingen. De beelden tonen dat er uiteindelijk zo'n dertigtal personen betrokken raakten. Niemand moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. “We hebben gisteren contact gehad met een leerling die lichte schrammen had onder zijn wenkbrauw. Hij wil geen klacht neerleggen”, aldus Steens.