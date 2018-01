Twintigers weer vrij na zware crash met gestolen auto 02u28 0

De twee verdachten die zondagochtend aan het Maasdalbos opgepakt werden na een zware crash met een gestolen Mazda, werden na verhoor opnieuw vrijgelaten. Ze werden dus niet ter beschikking gesteld van het Brusselse parket, dat in deze zaak bevoegd is, en verschenen ook niet voor de onderzoeksrechter.





Het ongeval gebeurde zondagochtend omstreeks 6.45 uur. Op de Nijvelsesteenweg reed een Mazda drie geparkeerde wagens aan, met zware materiële schade tot gevolg. De auto bleek enkele dagen eerder gestolen te zijn in Sint-Lambrechts-Woluwe. Buurtbewoners zagen na het ongeval drie mannen weglopen in de richting van Maasdal. Twee twintigers uit het Brusselse konden daar op aangeven van buren ingerekend worden. Maar ze zouden verklaard hebben dat ze daar toevallig aanwezig waren en bij gebrek aan bewijzen werden ze vrijgelaten. Een uitgebreid sporenonderzoek in de gestolen Mazda kan mogelijk wel nog meer aan het licht brengen. (TVP)