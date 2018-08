Twintig fietsers vinden weg naar eerste bewaakte fietsenstalling 06 augustus 2018

Jobstudente Nikita stond zaterdag paraat met een collega om de fietsenstalling te bewaken die het stadsbestuur nog tot en met de eindejaarsperiode inricht op de speelplaats van het Heilig Hart&College. Het was de eerste keer dat de bewaakte fietsenstalling openging. Tijdens de markt vonden een twintigtal fietsers hun weg naar de speelplaats aan Vondel. De Fietsersbond overhandigde eind juni nog een petitie met vijfhonderd handtekeningen met de vraag om zo'n fietsenstalling in te richten. Ook de Verenigde Handelaars juichen het initiatief toe: klanten van de winkels kunnen nu gerust zijn als ze op zaterdag winkelen in de stad en hun fiets in de fietsenstalling parkeren. De fietsenstalling is elke zaterdag open vanaf 9 tot 17 uur. (BKH)